07.01.2017 23:14 KKTC'nin 16 uçuşu kar sebebiyle iptal

Olumsuz hava koşulları KKTC Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında yapılacak uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu. Ercan-İstanbul ve Ercan-Gaziantep arasında toplam 16 sefer iptal olurken, birçok uçuş da rötarlı yapılabiliyor. Olumsuz hava koşulları KKTC Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında yapılacak uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu. Ercan-İstanbul ve Ercan-Gaziantep arasında toplam 16 sefer iptal olurken, birçok uçuş da rötarlı yapılabiliyor.

KKTC Sivil Havacılık Dairesinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Ercan-İstanbul-Ercan ve Ercan-Gaziantep-Ercan arasında yapılacak toplam 16 uçak seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları ve Pegasus, İstanbul uçuşlarını iptal ederken Atlas Jet ise hem İstanbul hem de Gaziantep seferlerini iptal etti. Bazı uçuşlar ise rötarlı yapılıyor. Yolcuların bilet aldıkları, havayolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuşlar ile ilgili detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

