13.02.2017 16:29 KKTC Meclisinden Rumlara kınama

KKTC Meclisi, Kıbrıs sorununu çözme çabaları sürerken Enosis'in Rum tarafınca gündeme getirilmesini şiddetle kınadı. KKTC Meclisi, Kıbrıs sorununu çözme çabaları sürerken Enosis'in Rum tarafınca gündeme getirilmesini şiddetle kınadı.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Rum Meclisinde Enosis'le ilgili alınan karar üzerine, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partilerin ve bağımsızların desteğiyle hazırlanan ortak deklarasyonu okudu.

Deklarasyon metninde şu ifadelere yer verildi;

"Kıbrıs'ta yaşayan iki halktan biri olan Kıbrıslı Türklerin varlığını ve kimliğini yok sayan "Enosis'in halkımıza hangi tarihsel gerçekleri çağrıştırdığı herkesin malumudur. Halkımız, tüm yaşanmışlıklara rağmen geçmişin kötü tecrübelerinin bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşma konusunda istekliliğini her zaman ortaya koymuştur. 2004 yılında Annan Çözüm Planına referandumda onay vermiş ve sonrasında da çözüm yönündeki iradesini hep canlı tutmuştur. KKTC Cumhuriyet Meclisi de halkımızın iradesi doğrultusunda bugüne kadarki tüm çözüm müzakerelerine destek olmuş, BM parametrelerine uygun bir çözümü destekleyen kararlar almıştır. Son olarak iki lider arasında imzalanan 11 Şubat 2014 belgesinde de desteğini belirtmiştir. Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, GKRY Meclisince alınan 1950 yılındaki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararı 11 Şubat 2014 Belgesinde ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bilinmelidir ki bu karar, tarafımızdan çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklerin güvensizliğini derinleştirmiş, BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyeti ve samimiyeti konusunda şüpheleri arttırmıştır."

(Mesut Günsev / İHA)

