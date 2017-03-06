KKTC erken seçime gidiyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, erken seçim kararı aldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, erken seçim kararı aldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 2 Temmuz 2017'de erken seçim yapılmasına yönelik önergesini ve Demokrat Parti (DP) ile Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 15 Nisan 2018 tarihinde erken seçim yapılmasına yönelik önergelerini görüştü. Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında bugün saat 11.15'te toplanan Cumhuriyet Meclisinde yapılan oylamada, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün liderliğini yaptığı iktidarın büyük ortağı UBP her iki önergeye de destek verdi. Böylece erken seçim için verilen iki önerge de Meclisten geçti.

Erken seçimin muhalefetin önergesi olan 2 Temmuz 2017 ya da iktidar kanadının istediği 15 Nisan 2018 tarihinde yapılması kararını ise Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi belirleyecek. Komitenin kararını en geç bir daha ki hafta içinde vermesi bekleniyor.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Mecliste yaptığı konuşmada her iki tarihe de saygı duyduklarını, çıkacak karara göre erken seçime gideceklerini söyledi.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)