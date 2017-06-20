Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

