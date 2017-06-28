KKTC İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖDAK, KKTC'de okumak isteyen öğrencilere yeni düzenleme getirdi.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖDAK, KKTC'de okumak isteyen öğrencilere yeni düzenleme getirdi.

KKTC İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖDAK, KKTC'de okumak isteyen öğrencilere, yeni düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeye göre KKTC'ye gelecek olan öğrencilerin bundan sonraki öğrenimleri boyunca belirlenen sürelerde izin almak zorunda kalacakları, izinlerini yenilemeyen öğrencilerin ise ceza alabilecekleri belirtildi. Yeni düzenlemenin, 2017-2018 akademik yılından itibaren uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Yeni uygulamaya göre öğrenci izinleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere 2 yıllık, üçüncü ülke öğrencilerine ise yıllık olarak yenilenecek. Süre bitiminde izinlerin yenilenmemesi durumunda öğrenciler cezaya maruz kalabilecek. Herhangi bir nedenle ilişiği kesilen veya mezun olan öğrencilerin, ilişiği kesildiği veya diploma tarihinden itibaren 2-3 ay içinde KKTC'den çıkış yapmak zorunda kalacak. Öğrenci izni KKTC Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından iptal edilen öğrencilerin ise 7 gün içerisinde KKTC'den çıkış yapmaları gerekecek.

Öğrenci izni almak için başvuran T.C. uyruklu öğrencilerin elinde tam teşekküllü bir ihtisas hastanesi veya bir üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporu (rapor tarihi 3 ayı geçmemek kaydıyla) alması gerekecek. Sağlık raporlarında öncelikle Hepatit B, Hepatit C, HIV ve PPD Testi/Akciğer Skopisi tarama testlerinin yapılması gerektiği belirtildi. Öte yandan ücretin ne kadar olacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Ancak hastalık, yasal tutukluluk gibi önceden tahmin edilemeyen ve önleme imkanı olmayan, kişilerin iradesi dışında meydana gelen durumlarda, kanıtlanması koşuluyla, vize cezası uygulanmayacak ve öğrenci izni verilebilecek.

Öğrenci izni müracaatlarında, "Pasaport fotokopisi, sağlık raporu, öğrenci belgesi, öğrenci izni harç makbuzu, ikamet ettiği konutun tapusunun veya satış sözleşmesinin veya kira sözleşmesinin fotokopisi, yurtta ikamet ediyorsa yurtta kaldığına dair yurdun bağlı bulunduğu üniversite veya kurumdan alınacak resmi yazı, KKTC'ye giriş çıkışlarını gösteren belge, 1 adet vesikalık fotoğraf" gibi belgelerin olması gerekiyor.

Açıklamada, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak disiplin tüzüklerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, öğrenci çalışma izinlerinin düzenlemesini güncel hale getirmek için çalışma başlatıldığı kaydedildi. Öte yandan yeni düzenleme, KKTC'ye okumaya gelen öğrenciler üzerinde tepki ile karşılandı.

