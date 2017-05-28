KKTC'de de Beşiktaşlılar coştu

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek ligde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından KKTC'deki siyah-beyazlı taraftarlar sokağa döküldü.
Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek ligde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından KKTC'deki siyah-beyazlı taraftarlar sokağa döküldü. Özellikle üniversitelerin bulunduğu yerleşim bölgeleri olan başkent Lefkoşa, turizm başkenti Girne ve liman kenti Gazimagosa'da taraftarlar araç konvoyları oluşturarak Beşiktaş bayraklarıyla korna ve davul eşliğinde sloganlar atarak galibiyeti kutladılar. Taraftarlar şehir merkezlerinde de meşale ve havai fişeklerle büyük coşku yaşadı.
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