KKTC'de Caner Gönyeli Arama-Kurtarma Tatbikatı başlıyor

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlıyor.

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlıyor.

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın kara safhası bugün, deniz safhası ise çarşamba günü yapılacak. Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla 15 Haziran'a kadar sürecek.

Tatbikat kara safhası, Girne 101 Evler olarak da bilinen St. Hilarion kale bölgesinde 19.00'da başlayacak. Deniz safhası ise Doğu Akdeniz'de Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)