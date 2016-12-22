22.12.2016 15:26 KKTC'de camilerde yarın şehitler için mevlit okunacak

KKTC'de yarın şehitler için tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı KKTC'de yarın şehitler için tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı



KKTC'de "21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası" dolayısıyla ülke genelinde tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı, dua edileceği açıklandı.



KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında, şehitleri saygıyla yad ederek Allah'tan rahmet diledi.

