15.01.2017 20:23 KKTC'de 9 FETÖ'cü albay gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldığı öğrenildi.

(Mesut Günsev / İHA)

