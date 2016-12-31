31.12.2016 10:56 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak azmiyle Cenevre'ye gidiyoruz'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Biz bütün kararlılığımızla bütün politik irademizle eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs'ı iki kesimli iki toplumlu iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığıyla Cenevre'ye gidiyoruz' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Biz bütün kararlılığımızla bütün politik irademizle eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs'ı iki kesimli iki toplumlu iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığıyla Cenevre'ye gidiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla basın mensuplarına resepsiyon verdi. Başkent Lefkoşa da bulunan Golden Tulip Otel'de düzenlenen resepsiyona katılan basın mensuplarını kapıda karşılayan ve yeni yıllarını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eşi Meral Akıncı da eşlik etti. Resepsiyonda basın mensupları ile sohbet eden Akıncı, sorularını yanıtladı. Akıncı, Ocak ayında İsviçre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Resepsiyonda BRT'nin emekli duayen spikerlerinden Hatice Tunga'nın takdiminin ardından söz alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni bir yılın, yeni umutlar, yeni bir dönem ve yeni başlangıçlar olduğunu kaydetti.



Akıncı, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu, dünyada, bölgede ve ülkede bazı sıkıntıların yaşandığını, savaş, terör ve doğa olaylarının pek çok can aldığını, Türkiye'de darbe girişimi olduğunu, ülkede zor zamanlar geçirdiklerini, son ay meydana gelen elim trafik kazasında okula giden çocukları kaybettiklerini ve benzer olumsuzluklar yaşandığını anlattı.



"Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak azmiyle Cenevre'ye gidiyoruz"



Akıncı, 2016'da Kıbrıs'ta çözüm yolunda verilmekte olan uğraşların her zamankinden daha yoğun yaşandığını, 5'li konferans tarihinin belirlendiğini, Cenevre toplantısının kurgulandığını, bunun yoğun çabalar sonucu olduğunu ve özellikle Kıbrıs Türk tarafının yaptığı katkının kesinlikle küçümsenemeyeceğini vurguladı. 9-11 Ocak 2017 tarihlerinde iki tarafın, 12 Ocak'tan itibaren de 3 garantör devletin katılımıyla Cenevre'de önemli toplantıların olacağını işaret eden Akıncı, şöyle devam etti:



"Bu toplantılar nasıl sonuçlanır bunu şimdiden bilecek durumda değiliz ama biz bütün kararlılığımızla, bütün politik irademizle eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs'ı, iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığı ile Cenevre'ye gidiyoruz. Eğer olumlu sonuçlar alabilirsek ortaya siyasal bir çerçeve çıkacaktır. Bu siyasal çerçevenin içini doldurmak gerekecek. Anayasaların hazırlanması, federal yasaların hazırlanması, uygulanmaya yönelik birçok ayrıntı kuşkusuz bunların 2017'nin ilk yarısına yetiştirilmesi için büyük çaba gerekecektir. Birkaç ayda yapılabilir. Yeter ki o siyasal çerçeve sağlanabilsin. Bu kolay değildir. Son kilometreler en zor kilometrelerdir. Zor konular vardır. Toprak, güvenlik garantileri, mülkiyete ilişkin bir kaç çözüm bekleyen ayrılık noktalarıdır. Yönetim ve güç paylaşımı, dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım hala çözüm bekleyen konulardır."



"2017 yılı barış ve çözüm yılı yapılabilir"



Akıncı, bu konuları Cenevre'de karara bağlayabildikleri takdirde geride kalan konuların yoğun bir çalışmayla bir kaç ayda Kıbrıs'ta da tamamlanabileceğini kaydetti.



Cenevre'ye giderken makul ve gerçekçi olmanın en önemli unsur olduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak hep tutarlı davrandıklarını belirterek, "2017 yılı barış ve çözüm yılı yapılabilir" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, henüz ortada halka gönül rahatlığıyla "Evet deyin" çağrısı yapılabilecek bir metin olmadığını, bu metni ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ama her iki tarafta da "Hayır cephesi" inşası yapıldığını kaydetti.



Akıncı, ortada bir anlaşma metni olmadan Kıbrıs'ın iki tarafında da "Hayır Cephesi" oluşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına zerre kadar faydası olmadığını kaydetti ve herkesi bu yanlıştan dönmeye çağırdı.

