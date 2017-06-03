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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'a gitti
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'a gitti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle, çalışma toplantısına katılmak üzere New York'a gitti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle, çalışma toplantısına katılmak üzere New York'a gitti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı, sabah saatlerinde Ercan Havaalanı'ndan Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri uğurladı.
Akıncı, New York'a hareketinden önce Ercan Havalimanında basına açıklamalarda bulundu, Akıncı, "New York'a süreçteki tıkanıklığı aşmak, Cenevre yolunu açmak için gidiyoruz" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki üçlü görüşmede hedefin süreçteki tıkanıklığı aşmak, Cenevre yolunu açmak olduğunu belirterek, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir" ifadelerini kaydetti.
"Çözüm hedefimiz devam ediyor. Güney'de de seçim hedefi çözüm hedefinin önüne geçmemelidir" diyen Akıncı, daha önce üzerinde çalışılmış ve tüm tarafların uzlaştığı mutabakatların dışına çıkılması nedeniyle tıkanan sürecin ve Cenevre Konferansı'nın yolunun açılmasının ön koşullarla mümkün olmadığını vurguladı.

"TAVRIMIZ AÇIK"
"Tavrımız açıktır. Yeni ön koşullar Kıbrıs'ta kabul edilmediği gibi New York'ta da, Cenevre'de de kabul edilemez" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm başlıkları birbiriyle ilintili bir şekilde ele alarak sonuca götürmeye hazır olduklarını vurguladı.
Cenevre'de daha önce yapılan konferansın sonuç bildirgesini hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu sonuç bildirgesinde de öngörüldüğü şekilde, Mont Pelerin'de 5 tarafın da katıldığı güvenlik-garantilerle ilgili teknik çalışmalar yapıldı. Konferans yeniden toplanabilirse bu teknik çalışmanın konferans başında takdimi çok doğaldır. Konferansın başlangıcında güvenlik-garanti başlığı altında Mont Pelerin'deki 5'li çalışmasının bilgiye getirilip sunulması gayet doğaldır. Doğal olmayan güvenlik garanti başlığının bitirilmesi, ardından toprak başlığının bitirilmesi, daha sonra da 4 başlığı kendi içinde konuşulmaya başlanmasını talebidir. Doğal olmayan ve mutabakatlara aykırı olan budur" dedi.

"ÇÖZÜM VE SONUÇ ODAKLI KONFERANS"
"Biz çözüm odaklı bir konferans istiyoruz ve bunun için mutabakatlara bağlı olarak tüm başlıkların birbiriyle bağlantılı konuşulmasını ve sonuca gidilmesinin altını çiziyoruz" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, yarım asırlık müzakere sürecinde bugüne kadar hemen hemen her şeyin konuşulduğunu hatırlatarak, "Güvenlik-garanti ve toprak da dahil her şey konuşuldu. Uzlaşma bekleyen her başlıktan birkaç konu, toplamda 10-12 konu var. Bunların finale birlikte ele ele gitmesi gerekir. Bunların kendi başlarına tek tek sonuçlandırılması mümkün değildir. Tüm taraflar resmin bütününü görmek istemektedir. Taraflar toplumlarını tatmin eden bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor. Rum tarafı da biz de bunu görmek isteriz" ifadelerini kaydetti.
Akıncı, "Kıbrıs Konferansı'nın toplanması ve toprak düzenlemeleri konusunda tarafların BM'ye çalışma sunması da Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesiyle sağladığı hususlardır. Biz New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya New York ziyaretinde Müzakereci Özdil Nami eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı ziyaretini tamamlayıp adaya pazartesi günü dönecek.
(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)

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