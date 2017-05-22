KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün müzakere heyetiyle durum değerlendirmesi yaptı. Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Meclis'inde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla telefonda son gelişmeleri ele aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı, Çavuşoğlu ile Kıbrıs müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi.
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