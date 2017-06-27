KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre'de

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Konferans'ına katılmak üzere Cenevre'ye geldi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın yapılacağı Crans-Montana'ya, İsviçre Savunma Bakanlığının sağladığı helikopterle geldi. Akıncı, akşam konferansın yeniden toplanması nedeniyle verilecek açılış yemeğine katılacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, bu gece İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmesi bekleniyor. (Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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