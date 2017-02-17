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'KKTC çözümde bir adım önde'
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'KKTC çözümde bir adım önde'

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir adım önde olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir adım önde olduğunu söyledi.
AB dönem başkanlığını yapan Malta'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Muscat ile ortak basın toplantısı yaptı. Yıldırım, "Kıbrıs'la ilgili iki taraf arasında BM koordinasyonunda devam ediyor. Evelsi gün Anastasias biraz herhalde sinirlenmiş. Kapıyı vurup dışarı çıkmış. Kriz oldu diye haber yayıldı. Daha sonra 'Ben sigara içmeye çıktım, kriz falan yok' diye geri geldi. Türkiye daha doğrusu KKTC çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar. Çözümün mutlaka sağlanması lazım. Çözümsüzlüğün bedelini Kuzey Kıbrıs Türk tarafı ödüyor. Rum tarafı maalesef 2004'de tüm uyarılarımıza rağmen adanın tümünü temsil edilecek şekilde birliğe tam üye yapıldı. Dolayısıyla o gün çok daha kolay olan çözüm gerçekleşmedi. Bugün daha zor olanı başarmakla karşı karşıyayız. Eminim ki, burada alınacak çözüm adada güvenliği sağlayacak. Türkiye'nin etkin garantisini sürekli olarak temin edecek. Her iki tarafın adil, eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir. Bu konuda AB'nin de üstüne düşen görevi var. Türkiye'nin dört özgürlük dediği hususların AB tarafından teminat altına alınması icap ediyor" dedi.
Yıldırım, anayasa referandumunda da MHP ile ortak etkinlik yapabileceklerini ifade etti.
"16 Nisan'da bir halk oylamamız var. Anayasal sistemde, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören bir değişiklik yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği Parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal, gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz."
Türkiye basın özgürlüğüne karşıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Yıldırım, "İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında teröre destek vermek başka bir şey. Basın kartı alıp teröristlerin işini kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak basın özgürlüğü ile izah edlen bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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