KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

KKTC Başbakan Özgürgün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti. Çavuşoğlu, günübirlik temasları çerçevesinde Kıbrıs konusunda gelinen son durumu değerlendirdiklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda tam bir uyum bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu uyumun hükümetin halkını koruma kararlığının bir göstergesi olduğunu, Anavatan Türkiye'nin de buna destek verdiğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs meselesini Anavatan Türkiye ile birlikte çözme kararlığını sürdürdüklerini ifade ederek, bir anlaşmanın sadece Kıbrıs Türkü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının korunması halinde mümkün olabileceğini söyledi. Rum tarafının bugüne kadarki tüm Cenevre toplantılarında hep ara isteyerek süreci yokuşa sürdüğünü anımsatan Özgürgün, buna rağmen Türk tarafının her zaman çözüm ve uzlaşı için olumlu adımlar attığını, dünyanın da artık bunu görmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün sorumlusunun Rum tarafı olduğunu vurgulayan Başbakan, çözüm için iyi niyet ve anlayışın şart olduğunun altını çizdi. Özgürgün, Kıbrıs sorununun bundan sonra ancak ön şartsız olarak Cenevre'de gerçekleştirilecek 5'li konferans ve 2'li görüşmeler ile çözülebileceğini vurgulayarak, Ledra Palace ve Ara Bölgede oyalanmanın bir anlamı olmadığına da belirtti.

