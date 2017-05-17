Kızının gözleri önünde katliam yapan zanlı yakalandı

Konya'da boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Konya'da boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Cinayetlerin ardından polis ekipleri İzmir'e kaçtığı tespit edilen zanlı Erdal A'nın yakalanması için çalışmalara başladı. Zanlının yanına alarak kaçtığı İzmir'de suç aleti tabanca ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana gelmiş, babasının evinde kalan boşandığı eşinin yanına giden Erdal A., çıkan tartışma sonrası eski eşi Yasemin Yıldız, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı 7 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürmüştü.

(Mustafa Beşer/İHA)