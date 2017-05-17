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Kızını rehin aldı: Devreye özel harekat polisi girdi
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Kızını rehin aldı: Devreye özel harekat polisi girdi

Konya'da av tüfeğiyle kızını rehin alan ve peşinden giden polis ekiplerine ateş açan şahıs, arazi yolunda aracını durdurarak yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.

Konya'da av tüfeğiyle kızını rehin alan ve peşinden giden polis ekiplerine ateş açan şahıs, arazi yolunda aracını durdurarak yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.
Olay, Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Çığır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elinde av tüfeği bulunan bir kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, elinde tüfek bulunan ve yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Ahmet Ü.'yü gördü. Şahıs polis ekiplerini yanına yaklaştırmayarak, kızını da araca aldı ve havaya ateş ederek kaçmaya başladı. 52 EH 388 plakalı otomobille kaçan şüpheliyi çok sayıda polis takip etti. Şahıs, Akören yolu üzerinde toprak yola saparak araziye girdi. Özel harekat polisinin de olay yerine sevk edildiği rehine olayında ikna çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Daha sonra şahsı ikna etmesi için olay yerine psikolog istenirken, Ahmet Ü.'nün yakınları da olay yerine geldi. Bu sırada olay yerine gelen Ahmet Ü.'nün annesi Hatice Ü. gözyaşları içerisinde çocuğuna torununu bırakmasını söyledi. Annesinin de çabalarına ikna olmayan Ahmet Ü. arazi yolunda aracına binerek tekrar hareket haline geçti.
Bu sırada polis ve jandarma ekipleri ile özel harekat polisi ve Ahmet Ü.'nün yakınları araçta kızı da şahsı tekrar takip etmeye başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği ve yaklaşık 1 kilometre giden şahıs aracını tekrar durdurdu. Polisin çabaları üzerine ikna olan Ahmet Ü. kızını da bırakarak teslim oldu. Ahmet Ü. polis ekiplerince gözaltına alınırken kızı Hatice Ü. ise yakınlarına teslim edildi.
Olay yerine gelen Ahmet Ü.'nün babası İsmail Ü. kendinin köyden geldiğini söyleyerek, "Hatice'nin babası tarafından götürüldüğü söylendi. Bir de silah almış Düztaş'a gitmişler dediler Düztaş'ta gelmişler bulamamışlar. Eşiyle boşanmışlardı zaten çocuğu da okuldan alıp buraya getirmiş" şeklinde konuştu.
Şüphelinin annesi Hatice Ü. ise oğlunun çocuklarından ayrıldığı için böyle bir şey yaptığını söyledi.
(Mustafa Beşer - İbrahim Yetkin /İHA)

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