Kızını korumaya çalışan yaşlı kadını bacağından vurdular
Konya'nın Kulu ilçesinde 59 yaşındaki bir kadın, kızını zorla evden götürmeye gelen 2 kişiye karşı koymak istediği sırada bacağından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde 59 yaşındaki bir kadın, kızını zorla evden götürmeye gelen 2 kişiye karşı koymak istediği sırada bacağından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kemaliye Mahallesinde ikamet eden 59 yaşındaki E.Ç., evine tüfekle gelen ismi açıklanmayan 2 erkeğin kızını zorla götürmek istemelerine karşı koymaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında yaşlı kadın, şahıslardan biri tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Bacağı kopma noktasına gelen yaşlı kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (Ömer Keleş/İHA)
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