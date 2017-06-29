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'Kızım dünyaya gelince evden dışarı çıkmayacağım'
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'Kızım dünyaya gelince evden dışarı çıkmayacağım'

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Berkay, bebek için gün saymaya başladı. Berkay 'Kızım dünyaya geldiğinde evden dışarı çıkmayacağım' dedi.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Berkay, bebek için gün saymaya başladı. Berkay "Kızım dünyaya geldiğinde evden dışarı çıkmayacağım" dedi.
Bodrum'da konser veren ünlü şarkıcı Berkay, hayranları ile buluştu. Gümbet'te sahne alan Berkay, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Berkay'ı izlemeye ünlü ses sanatçısı Cengiz İmren de konserden saatler önce kulüpteki yerini aldı. Berkay'ın şarkıları ile eylenen İmren, zaman zaman şarkıcıya eşlik etti. Berkay da Cengiz İmren'i görür görmez sahneye davet etti. Berkay'ı kırmayan İmren, sahneye çıkarak yeni albümünden bir şarkı seslendirdi. Berkay ile birlikte kendi şarkısı olan "Yalan değil" söyleyen Cengiz İmren büyük alkış aldı.

GÜNDE 4 SAAT UYUYORMUŞ
Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay'ın yorgun olduğu dikkatlerden kaçmadı. Günde 4 saat uyku ile konserlerine çıktığını açıklayan Berkay, "Konserleri bitirip tatil yapmayı planlıyorum. 6 gündür yoğun bir şekilde konserlerimiz vardı. Bazı günler 2 konserimiz oluyordu. Çok yorulduk bu bir haftadır. Son 3 günümüz kaldı. 9 günlük bir konser maratonu vardı, o bitecek. İnşallah konserler sonrasında 3 gün dinleneceğiz. Günlük 4 saat uyuyup konserlere yetişiyorum, son bir haftadır. Allah herkese çalışma kolaylığı versin. Şükredip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yorucu ama çok keyifli geçiyor konserlerimiz" ifadelerini kullandı.

BABALIK HEYECANI
Berkay, kızının dünyaya gelmesini dört gözle beklediğini söyleyerek, "Kızımın dünyaya gelmesine son 4 hafta kaldı. Artık gün sayıyoruz ve aşkla bekliyoruz. Allah nasip ederse sağlıklı dünyaya gelsin. Kızımızın her şeyini eşim hazırladı bekliyoruz artık. Ben kızıma sadece bir kere alışveriş yapabildim. Eşim aylar önce aldı her şeyini hazırladı bekliyoruz artık" ifadelerini kullandı.
Baba olacağı için çok heyecanlandığını ifade eden Berkay, evladının vatana millete hayırlı bir insan olmasını isteyerek "Bebeğimiz bize hayat olacak. Ben ilk kez babalık tecrübesini yaşayacağım için baba olan arkadaşlarımızın dediklerini dikkate alacağız. Büyük bir ihtimal bebek gelirse evden dışarı çıkmayacağım büyük bir ihtimal. Ülkeye, vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını dilerim" dedi.

KLİP MÜJDESİ
Berkay, 2 klip birden çekeceğini de söyleyerek, "2 klip çekeceğiz yakında. Eylülün 15'ine kadar haftada 3 konserimiz olduğu için yaz dönemi yoğun geçecek. O dönem içerisinde klip çekecek zaman bulamayacağımız için önümüzdeki hafta 2 klip bir arada çekeceğiz" şeklinde konuştu.

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