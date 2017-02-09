Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kızıltepe'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kızıltepe'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı iki kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı iki kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesi Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 09.02.2017 günü saat 06.00 itibariyle Kızıltepe ilçemize bağlı Uzunkaya ve Uluköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti. Bölgede planlanan faaliyetler sona erdiğinden bahse konu sokağa çıkma yasağı 09.02.2017 günü saat 18.30
itibariyle kaldırılmıştır" denildi.
(Mehmet Salih Keskin /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Çelik Fransa'da Senato Başkanı ile görüştü
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 5 yaralı
'Beşiktaş, Avrupa üstü bir takım'
Ambulanstaki yaralılara linç girişimi
Marketlere dadanan hırsızlar yakalandı
Kızıltepe'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Korkutan uyarı yapıldı: Her an deprem olabilir!
Korkutan uyarı yapıldı: Her an deprem olabilir!
Canlı yayında büyük tartışma: Lak lak edip duruyorsun!
Canlı yayında büyük tartışma: Lak lak edip duruyorsun!
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Çelik Fransa'da Senato Başkanı ile görüştü
Bakan Çelik Fransa'da Senato Başkanı ile görüştü
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 5 yaralı
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 5 yaralı
'Beşiktaş, Avrupa üstü bir takım'
'Beşiktaş, Avrupa üstü bir takım'
Ambulanstaki yaralılara linç girişimi
Ambulanstaki yaralılara linç girişimi
Marketlere dadanan hırsızlar yakalandı
Marketlere dadanan hırsızlar yakalandı
Kızıltepe'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Kızıltepe'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar ett
Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar ett
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Pes artık bu da oldu: Öz torununu...
Pes artık bu da oldu: Öz torununu...
13 yaşındaki kıza sosyal medyada üzerinden taciz
13 yaşındaki kıza sosyal medyada üzerinden taciz
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English