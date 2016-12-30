30.12.2016 20:58 Kızılcahamam'da yeni kimlik kartı müracaatları başladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni çipli kimlik kartları için başvurular Kızılcahamam'da alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni çipli kimlik kartları için başvurular Kızılcahamam'da alınmaya başlandı.



Yeni kimlik kartı başvuruları hakkında Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Programda ilk olarak Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve ailesi çipli kimlik kartına başvuru yaptı. Kızılcahamam İlçe Nüfus Müdürlüğüne çipli kimlik kartına ilk başvuranlar arasında AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hamza Kocaoğlu da yerini aldı. Başvuruların başlamasıyla birlikte vatandaşlar da kimlik kartı için müracaatlarını yapmaya başladı.



Yeni kimlik kartları için Nüfus Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14.01.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de dağıtılmaya başlanacaktır. Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve ilimize bağlı 6 ilçe nüfus müdürlüğünde tüm teknik kontroller yapılmış olup, T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumdadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir" denildi.

