Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kızılay Yemen'in umudu olacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kızılay Yemen'in umudu olacak

Kızılay, çatışmaların, açlığın ve salgın hastalıkların pençesindeki Yemen'e de insani yardım malzemesi gönderecek.

Kızılay, çatışmaların, açlığın ve salgın hastalıkların pençesindeki Yemen'e de insani yardım malzemesi gönderecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Umudu Ol' kampanyası üzerine harekete geçen Kızılay, kuraklığa bağlı açlık çeken Afrika ülkelerine yardım malzemesi gönderecek. Geçtiğimiz ay Somali'ye 13 bin ton insani yardım malzemesi gönderen ve yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibinin acil dönem gıdasını karşılayan Kızılay, benzer şekilde Yemen için de yardım gemisi gönderecek.

GEMİDE İLAÇTA VAR
Güvenli gıdaya ulaşamayan milyonlarca Yemenli için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bağışı olan 10 bin ton unu İskenderun Limanı'nda bulunan gemiye yüklemeye başlayan Kızılay, gemi ile ayrıca makarna, bebek bisküvisi ve benzeri gıda malzemelerini de sevk edecek. Koleradan binlerce insanın hayatını kaybettiği ülkeye Sağlık Bakanlığı'nın bağışı olan Sahra Hastanesi, kolerayla mücadele başta olmak üzere gerekli ilaçları da gemiyle götürecek. Savaşta yaralanan ve sakat kalan insanlar için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) bağışı olan tekerlekli sandalyeleri de Yemen'e gönderecek.
Temmuz ayının ilk haftası hareket etmesi planlanan geminin sonraki 6 gün içinde Yemen'e ulaşması bekleniyor. Ülkede eş zamanlı olarak daimi temsilcilik bulundurmak için de harekete geçen Kızılay, bu ve bundan sonraya ülkeye gönderilecek insani yardım malzemelerinin adreslerine teslimini de organize edecek.

ÇARESİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Dr. Kınık, "Somali'nin yanı sıra Günay Sudan'da, Yemen'de ve Afrika'nın birçok bölgesinde çok ciddi insani krizler yaşanıyor. Afrika daha çok kıtlıkla mücadele ederken, Yemen'de bu duruma çatışmalar ve salgın hastalıklar da eşlik ediyor. Yemen, kendi imkanlarıyla bu sorunları çözebilmekten maalesef çok uzak. Göndereceğiz gemi ile bu çaresizliğin önüne geçmeye, bir çocuğun, bir yaşlının daha hayatını kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

KOLERAYA BİNLERCE KURBAN
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 27 Nisan 2017'den bu yana Yemen'de 179 bin 548 şüpheli kolera vakası görüldü ve bunlardan bin 205 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de iki yılı aşkın süredir süren çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunduğu belirtildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eide'ye göre 'yapıcı ve iyi bir başlangıç'
Dışişleri Venezuella'daki saldırıya kınadı
Fenerbahçe taraftarından şık hareket
Zeliha Ağrıs'a tebrik telefonu
CHP 9 Temmuz'da İstanbul'da miting yapacak
Vincin üzerinde eylem
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'ya yalvardı!
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'ya yalvardı!
İran Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye tehdit!
İran Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye tehdit!
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Eide'ye göre 'yapıcı ve iyi bir başlangıç'
Eide'ye göre 'yapıcı ve iyi bir başlangıç'
Dışişleri Venezuella'daki saldırıya kınadı
Dışişleri Venezuella'daki saldırıya kınadı
Fenerbahçe taraftarından şık hareket
Fenerbahçe taraftarından şık hareket
Zeliha Ağrıs'a tebrik telefonu
Zeliha Ağrıs'a tebrik telefonu
CHP 9 Temmuz'da İstanbul'da miting yapacak
CHP 9 Temmuz'da İstanbul'da miting yapacak
Vincin üzerinde eylem
Vincin üzerinde eylem
Suriyeliler yeniden dönüyor!
Suriyeliler yeniden dönüyor!
Suriyeliler Türkiye'ye dönmeye başladı
Suriyeliler Türkiye'ye dönmeye başladı
Kızılay Yemen'in umudu olacak
Kızılay Yemen'in umudu olacak
Bayram sonrası araç kuyruğu devam ediyor
Bayram sonrası araç kuyruğu devam ediyor
Rus tarihinin en önemli ikinci ismi seçildi
Rus tarihinin en önemli ikinci ismi seçildi
Kaza yapan otomobile yolcu otobüsü çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Kaza yapan otomobile yolcu otobüsü çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English