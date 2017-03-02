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Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu
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Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan ve ailesinden yaklaşık 2 yıldır ayrı olan 9 yaşındaki Abdul Samir Zaheri, Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu.

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan ve ailesinden yaklaşık 2 yıldır ayrı olan 9 yaşındaki Abdul Samir Zaheri, Kızılay'ın çabalarıyla Danimarka'daki ailesine kavuştu.
Afganistan'daki şiddet ortamından kaçan ve Danimarka'daki ailesine ulaşmak için binlerce kilometre yürüyerek geldiği Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 9 yaşındaki Abdul Samir Zaheri, Kızılay'ın çabalarıyla ailesine kavuştu. Dayısı ile dağ yollarını aşarak binlerce kilometreyi ağır kış şartlarında yürüyen ve bu nedenle elleri donarak kangren olan Samir, ölmesinden korkan dayısının kendisini Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dinlenme tesisinde bırakmasının ardından vatandaşlarca bulundu. Yurtdışına kaçmaya çalışırken botları batan ve sonrasında Erzurum'a dönerek öldü sandığı yeğeninin tedavi edildiğini öğrenen dayı ise çocukları ile birlikte yolculuğuna devam etti.
Dinlenme tesisinde tek başına, soğuktan elleri donmuş halde bulunan ve hastanede tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvasına yerleştirilen 9 yaşındaki Samir'in aile özlemi, Kızılay ve Danimarka Kızılhaçı işbirliğinde yürütülen yoğun girişimler sonucunda mutluluğa dönüştü.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI AKTI
Kızılay ekibiyle, İstanbul üzerinden Danimarka'ya hareket eden Samir, heyecanla dolu yolculuğunun sonunda ailesine kavuştu. Kopenhag Havalimanı'nda Samir'i bekleyen Zaheri ailesi, çocuklarını gördükleri anda sevinç çığlıkları ve gözyaşlarına boğuldu. Özlemle kucaklaşan Zaheri ailesi duygusal anlar yaşadı. Samir'in kardeşleri ile ablası Merhaba sevinçten yerinde duramazken, anne Zaheri oğlunun ellerini defalarca öptü, bağrına bastı.

"ONU BİR DAHA GÖREMEYECEĞİMİZİ SANMIŞTIK"
Baba Zaheri, havalimanında oğullarına kavuşmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye devletine, Kızılay'a, Erzurum halkına, Danimarka Kızılhaçına çok teşekkür ederim. Kaybolmuş oğlumu bana geri verdiniz. Onu bir daha göremeyeceğimizi sanmıştık" dedi.

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