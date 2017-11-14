14.11.2017 17:05 Kızılay'ın araçları Habur'da

Irak'ta yaşanan deprem sonrası Kızılay'a ait araçların Habur Gümrük Sahası önündeki bekleyişi sürüyor. Irak'ta yaşanan deprem sonrası Kızılay'a ait araçların Habur Gümrük Sahası önündeki bekleyişi sürüyor.

Irak'ta yaşanan 7.3'lük depremden sonra Kızılay ekiplerince yardım tırları Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısına gönderilmişti. Dün kapı önünde bekleyen tırlar Kuzey Irak'a geçiş yapmıştı. Dün gece gelen yardım tırlarından 4'ü gümrük içinde 4'ü ise gümrük sahası önünde geçiş için bekliyor. Adana'dan gelen Kızılay yardımını Irak'a ulaştırmak için gümrük sahası önünde bekleyen tır şoförü Ramazan Bağtur, "Adana Kızılay şubesinden yük yükledik. Irak Süleymaniye'de depremzedeler için gıda malzemesi, çadır, erzakları götürüyoruz. Habur Sınır Kapısı'nda geçiş izinlerini bekliyoruz. Dün akşamdan beridir bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Kızılay'a ait yardım tırlarının gelişi ise devam ediyor.



