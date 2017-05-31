Kızılay'da bomba ihbarı alarmı

Ankara'da bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti.
Ankara'da bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti. Alınan bilgiye göre, Kızılay Selanik Caddesi'ndeki bomba ihbarının ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, çevredeki binalar da boşaltılıyor. (Derya Yetim - İlker Turak/İHA)
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