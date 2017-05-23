Kızılay Afrika'ya üç yardım gemisi gönderecek

Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali, Sudan ve Yemen'e Ramazan ayı içerisinde üç yardım gemisi gönderecek.

Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali, Sudan ve Yemen'e Ramazan ayı içerisinde üç yardım gemisi gönderecek.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizler karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali, Sudan ve Yemen'e Ramazan ayı içerisinde üç yardım gemisi gönderilecek.

Gemilerin her biri yaklaşık 3 milyon insanın bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak. Mersin Taşucu Limanı'nda yüklerini almaya ve yola çıkmaya hazırlanan yardım gemileri, Ramazan ayı içinde yola çıkarak ihtiyaç sahibi insanların sofralarını bereketlendirecek.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da, 25 Mayıs günü limanda yük alan gemilerde incelemelerde bulunacak.

