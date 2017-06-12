Kızılay'a yardım yapanlar onurlandırıldı

Türk Kızılay'ında yardımda bulunan bağışçılara ödüllerin verildiği gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nerede olursa olsun, sıkıntıya düşen insanların gözlerinin ilk aradığı şeyin, Kızılayamblemi olduğunu belirterek, "Çünkü insanlar çok iyi biliyorlar ki şayet bu amblem varsa Kızılay oradadır. Kızılay'ın orada olması da karınlarını doyurabilmeleri için, ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor." dedi.

Kızılay' a yardımda bulunan bağışçılara ödüllerin verildiği gecede Nutec İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç' de ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Aldıkları ödülün kendilerini çok duygulandırdığını belirten Mahmut Bilgiç “Türk Kızılay' ı sadece Türkiye' de değil, Dünya'daki mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, ülkemizin gurur duyduğu bir sivil toplum kuruluşu. Bugün yaptığı yardımlarla ülkemizi ve Türk insanının merhametini, vicdanını Dünya'da temsil ediyor. Böyle bir kuruluştan Platin madalya alarak onurlandırılmaktan gurur duyuyorum. ‘Dedi.