Kızıl gezegeni bu araç keşfedecek

NASA, çocuklar için yürütülen proje kapsamında tasarlanan konsept aracı görücüye çıkarttı.
NASA, çocuklar için yürütülen proje kapsamında tasarlanan konsept aracı görücüye çıkarttı. Heyecanla beklenen kızıl gezegen Mars'a yolculuğun ayak sesleri, bu uzay görevine özel üretilen araçlarla duyulmaya devam ediyor. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından tasarlanan konsept taşıt, gelecekte Mars için göreve gidecek robotlar hakkında ipuçları veriyor. 8,5 metre uzunluğundaki yarı araç yarı robot taşıt, NASA'nın çocuklar için yürüttüğü 'Mars'ın Yazı' projesi için tasarlandı. Daha önce uzaya gönderilen hiçbir robota benzemeyen konsept araç, biyolojik kalıntı bulunduran kaya ve taşları toplayarak analiz edebiliyor. Bilim kurgu filmlerindeki süper robotları aratmayan araç, gelecek kuşak uzay araştırmalarının önünü açacak. (İdris Altun /İHA)
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