Mısır'da idam cezasına çarptırılan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi'nin kızı ve damadı gözaltına alındı.

Mısır'da idam cezasına çarptırılan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi'nin kızı ve damadı gözaltına alındı.

Mısır güvenlik yetkililerinin Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Al-Kardavi'nin kızı Ula el-Karadavi ve kocası, Vasat Partisi'nin lideri Husam Al Halefi'nin tatil yaptıkları Mısır'ın kuzey sahil kenti İskenderiye'de gözaltına alındıkları bildirildi.

Karadavi'nin kızı ve damadının Müslüman kardeşlere mali destek sağladığı iddiası ile yapılacak soruşturma için 15 günlük süre için gözaltına alındığı açıklandı. Karadavi'nin kızı ve damadı, anayasaya ve kanunlara uyumamak, milli birlik ve sosyal barışa zarar vermek suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Suçlamalar arasında devlet kuruluşlarına saldırı çağrısı yapan bir gruba liderlik yapmak, devleti yıkmak maksadıyla kamu kuruluşlarını hedef almak, toplum güvenliğini tehlikeye atmak gibi hususlar bulunuyor.

Yufus El Karadavi'nin kızının hem Katar, hem de Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'daki Katar Büyük elçiliğinde çalıştığı belirtildi. Yusuf El Karadavi'nin dört kızı ve üç oğlu bulunuyor. Karadavi'nin en büyük kızı olan Ilham Londra Üniversitesine Fizik okudu. Kız kardeşi İngiltere Redington Üniversitesinde Kimya okudu. Mısır'da tutuklanan Ula Teksas Üniversitesinde ve Nottingham Üniversitelerinde eğitim gördü.

(Ammar Hasan / İHA)