Kızgın yaya direğe tosladı

Avustralya'da Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya kırmızı ışıkta geç duran şoföre kızayım derken kafasını trafik direğine çarptı.

Avustralya'da Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya kırmızı ışıkta geç duran şoföre kızayım derken kafasını trafik direğine çarptı.

İlginç olay, Avustralya'da gerçekleşti. Köpeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen bir adam, yaya yoluna girdiğini iddia ettiği şoföre tepki gösterdikten sonra yürümeye devam etti. Önündeki direği fark etmeyen adam başını direğe çarptı. Olayın şokuyla tekrardan aracın üzerine yürüyen öfkeli adam olay yerinden uzaklaştı. İlginç olay saniye saniye şoför kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi.

