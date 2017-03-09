Kız yurdunda yangın: 21 ölü, 40 yaralı

Guatemala'da kimsesiz ve tacize uğramış kızların kaldığı yurtta çıkan yangında 21 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Facia nedeniyle Guatemala'da 3 günlük yas ilan edildi.

Guatemala'da kimsesiz ve tacize uğramış kızların kaldığı yurtta çıkan yangında 21 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Facia nedeniyle Guatemala'da 3 günlük yas ilan edildi.

Guatemala Sosyal Refah Ajansı Başkanı Carlos Rodas, taciz iddiası ve hayat şartlarının kötülüğünden şikayet eden gençlerin yurttan kaçmak için isyan çıkartmaya başladıklarını, yerel saatle 09.00 civarında, bazı gençlerin yataklarını ateşe verdiğini, yangında 21 kişinin öldüğünü söyledi. Yakınlardaki iki hastaneye kaldırılan yaşları 13 ila 17 arasındaki 42 yaralının ise çoğunun ikinci ve üçüncü derecede yanığa maruz kaldıkları ifade edildi. Bazı yaralıların hayatı tehlikesi olduğu belirtildi.

Guatema medyası, 400 kişi kapasiteli evde 500 kişinin barındırıldığını duyurdu.

