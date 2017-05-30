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Kız öğrenci yurdunda dehşet
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Kız öğrenci yurdunda dehşet

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kantin görevlisinin sahurda yemek konusunda tartıştığı kız öğrencileri bıçakla kovaladığı iddia edildi. Olayın ardından kantin görevlisi Ö.A. gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kantin görevlisinin sahurda yemek konusunda tartıştığı kız öğrencileri bıçakla kovaladığı iddia edildi. Olayın ardından kantin görevlisi Ö.A. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun kantinini işleten 40 yaşındaki Ö.A.'nin, sahurda tartıştığı bir grup kız öğrencinin üzerine yürüdüğü ileri sürüldü. Yaşananlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, olay sırasında elinde bıçak da bulunduğu iddia edilen Ö.A. ile tartıştığı öğrenciler polisteki ifadelerinde birbirinden şikayetçi olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız yurdunda bir grup öğrenci bugün saat 03.00 sıralarında sahura kalktı. Ancak, yiyecek bir şeyleri olmayan öğrenciler, yurdun kantinini işleten Ö.A.'yı arayıp, kantini açmasını istedi. Eşi Z.A. ile yurda gelerek kantini açan Ö.A. ile kız öğrenciler H.Ö. ve K.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Ö.A., iddiaya göre, iki kız öğrenci ile yanlarındaki arkadaşlarının üzerine yürüdü. Elinde bıçak bulunduğu da iddia edilen Ö.A.'dan korkan kız öğrenciler panikle kaçarken, bir kısım öğrenci de uzaktan da olsa yaşanan tartışmayı cep telefonuyla görüntüledi. Kantin görevlisi ile tartışan ve kaçan iki kız öğrenci daha sonra polisi aradı. Yurda gelen polis, H.Ö. ve K.T. ile kantinci Ö.A.'yı polis merkezine götürüp, ifadelerine başvurdu. Kantin görevlisi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşananların ardından yurtta kalan kız öğrenciler, yaşanan gergin anları sosyal medyada paylaştı. Bu video görüntülerinin ardından polis kantin görevlisi Ö.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.A., Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ö.A.'nın ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkacağı bildirildi.
- Rektör'den açıklama
Kuşadası Turizm Fakültesi öğrencilerinin kaldığı kız yurdunda yaşanan gelişmenin ardından ADÜ Rektörü Cavit Bircan açıklama yaptı. Öğrencilere seslenen ADÜ Rektörü Bircan, "Gençler, güvenliğin arttırılması ve bu olayın tekrarlanmaması için gerekli girişimler yapılıyor" dedi.
(Zafer Hacısalihoğlu /İHA)

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