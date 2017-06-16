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Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı
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Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı

Danıştay, Cumhuriyet Gazetesi saldırıları ve kız kardeşinin katil zanlısı olarak aranan Erhan Timuroğlu ile Kadıköy'de bir galeriyi tarayan şahıs yakalandı. Şahıs gazetecilere, 'Saçımı başımı düzeltseydim de öyle çekseydiniz' dedi.

Danıştay, Cumhuriyet Gazetesi saldırıları ve kız kardeşinin katil zanlısı olarak aranan Erhan Timuroğlu ile Kadıköy'de bir galeriyi tarayan şahıs yakalandı. Şahıs gazetecilere, "Saçımı başımı düzeltseydim de öyle çekseydiniz" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık başta olmak üzere, yaralama ve gasp suçlarından 50 yıl hapis cezası bulunan Cüneyt A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Özellikle Anadolu yakasında çok sayıda lüks villaya girerek, ziynet eşyası ve lüks araç hırsızlığı yapmaktan aranan 28 yaşındaki Cüneyt A.'nın Tuzla'nın Aydınlı mevkiinde lüks bir rezidansta kaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Rezidansa yapılan operasyonda Cüneyt A. yalın ayak kaçmak isterken, evin çevresini saran polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Cüneyt A.'nın alındığı evde dini nikahlı eşi ve dini nikahlı eşinden olan çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. Operasyonda bir de silah ele geçirilirken, şüpheliye ait lüks bir araca da el konuldu.
Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Cüneyt A.'nın son olayının, kız kardeşini öldüren ve Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının zanlısı olarak aranan Erhan Timuroğlu'yla beraber dün Kadıköy'de bir otomotiv galerisine kurşun yağdırmak olduğu ortaya çıktı. Söz konusu suçlardan aranan ve dün Kadıköy'de ortaya çıkan Timuroğlu'nun, azılı hırsız Cüneyt A. ile yolunun gayrimeşru ortamında kesiştiği ve Cüneyt A.'nın Timuroğlu'nun tetikçiliğini yaptığı öğrenildi. Adeta bir suç makinesi olan Cüneyt A.'nın eski bir milletvekiline yönelik 800 bin TL'lik hırsızlık suçunun da zanlısı olduğu bilgisi alınırken, şüphelinin henüz aydınlatılmamış bir cinayetten de araması olduğu da alınan bilgiler arasında.

"SAÇIMI BAŞIMI DÜZELTSEYDİM DE ÖYLE ÇEKSEYDİNİZ"
İşlediği 18 ayrı suçtan 50 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, son olarak Beykoz'da lüks bir aracı çaldıktan sonra ikiz plaka takıp, aynı araçla dün Kadıköy'de Erhan Timuroğlu ile birlikte kurşunlama olayına karıştığı ortaya çıktı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Cüneyt A., sağlık kontrolüne götürüldü. Cüneyt A.'nın, sağlık kontrolüne götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Saçımı başımı düzeltseydim de öyle çekseydiniz" dedi.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

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