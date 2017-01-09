09.01.2017 19:15 Kız çocuğunu taciz ve gasptan tutuklandı

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışıp buluştuğu 14 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz edip telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki genç tutuklandı. Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışıp buluştuğu 14 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz edip telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki genç tutuklandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A.(21) adlı genç, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki M.A. ile buluştu. Sokak üzerinde buluştuğu kız çocuğunu elle taciz eden E.A. daha sonra da cep telefonunu gasp edip kaçtı. M.A. durumu ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan gencin gasp ettiği cep telefonunu 300 liraya sattığı ortaya çıktı. Polis satılan telefona ulaşıp mağdura iade edilmesini sağlarken, olayla ilgili sorgusu tamamlanan E.A. ise "gasp ve cinsel istismar" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

