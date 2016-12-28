28.12.2016 10:03 Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğun dramı

Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmalardan kaçarak canlarını kurtarmak için anne, baba ve 3 kardeşiyle Türkiye'ye sığınan 7 yaşındaki Muhammet, yolda ayakkabısını düşürdüğü için bulduğu bir kız ayakkabısı ile kışı geçirmeye çalışıyor. Ailesi ile sığındıkları Adana'da derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren Muhammet'in kardeşleri ise çamurda yalın ayak yaşıyor. Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmalardan kaçarak canlarını kurtarmak için anne, baba ve 3 kardeşiyle Türkiye'ye sığınan 7 yaşındaki Muhammet, yolda ayakkabısını düşürdüğü için bulduğu bir kız ayakkabısı ile kışı geçirmeye çalışıyor. Ailesi ile sığındıkları Adana'da derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren Muhammet'in kardeşleri ise çamurda yalın ayak yaşıyor.



Suriye'de devam eden iç savaştan en çok çocuklar etkileniyor. Savaşın acımasız yüzü Halep ve civarının Esad güçlerinin eline geçmesinden sonra bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu mağdurlardan biri de 7 yaşındaki Muhammed El Mahmut ve ailesi. Esad'ın Halep'i almak için Halep ve civarına art arda bomba yağdırması üzerine ölmemek için Muhammet'in ailesi Derhafer kasabasından Türkiye'ye doğru yola çıktı. Günlerce yürüyen anne-baba ve 4 çocuk çok zor günler geçirdi. Kaçarken bombalamanın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan baba Mahmut El Mahmut yaralandı. Ancak buna rağmen aile yoluna devam etti. Çocuklar günlerce yalın ayak olarak yola devam etmek zorunda kaldı. Aile, anne Safiye El Mahmut'un yardımıyla günlerce süren yürüyüşün ardından Hatay'a, oradan da Adana'ya geldi. Adana'da aile Suriye'den kaçan kişilerin kaldığı ve çamur içinde olan bir çadıra yerleşti.



Çadır önünde kız ayakkabısıyla oturuyor



Ailenin 7 yaşındaki oğlu Muhammed El Mahmut'un ayakkabısı olmadığı için ters giydiği bir kız ayakkabısı ile çamurun içinde bir çadır önünde oturması herkesin yüreğini dağladı. Muhammet, erkek olmasına rağmen kız ayakkabısı giymesini gözleri dolarak şöyle anlattı:



"Buraya kaçarak geldik. Ayağımda bir şey yok ayakkabısız geldim. Bu giydiğim teyzemin kızının ayakkabısı. Kaçarken düşürdüm ayakkabılarımı. Orada bir evimiz, 3 koyunumuz vardı. Orada bırakıp geldik" dedi.



Babasının üzerine ağaç düştüğünü ve yaralandığını anlatan Muhammet, babasının kendisine ve kardeşlerine ayakkabı bulmaya gittiğini söyledi. Mahmut'un Ömer, Fatma ve Yusuf isimli kardeşleri ise ayakkabı bulamadığı için çamurda yalın ayak dolaşıyor. Savaştan kaçıp canlarını kurtaran aile, şimdi Adana'da yaşam savaşı veriyor.

