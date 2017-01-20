Kız arkadaşının yanında infaz edildi

Kız arkadaşının yanında böyle infaz edildi.

Kız arkadaşının yanında böyle infaz edildi.

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşandı. Bir genç, kız arkadaşıyla birlikte park ettiği aracının yanına geldi. O sırada eli silahlı bir şahıs, arkadan yaklaşarak genci kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

