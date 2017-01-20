Kız arkadaşının yanında infaz edildi

Kız arkadaşının yanında böyle infaz edildi. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşandı. Bir genç, kız arkadaşıyla birlikte park ettiği aracının yanına geldi. O sırada eli silahlı bir şahıs, arkadan yaklaşarak genci kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.