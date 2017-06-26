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Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
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Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine kaptırdığı eli hastanede itfaiye ekiplerinin katıldığı ameliyatla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine kaptırdığı eli hastanede itfaiye ekiplerinin katıldığı ameliyatla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, elini kıyma makinesi kaptıran 5 yaşındaki çocuk sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi kaldırıldı. Et makinesine eli sıkışan çocuğun elini kurtarmak için sağlık ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Yapılan ihbarla harekete geçen itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Yarım saat süren çalışma sonrası çocuğun elini et makinesinden çıkarıldı. Elinde ezikler ve kırıklar oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Muhammet Özer/İHA)

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