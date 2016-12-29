29.12.2016 18:56 Kıyık köyündeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Kastamonu'nun Kıyık Köyünde Kadir Dalkavukoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kastamonu'nun Kıyık Köyünde Kadir Dalkavukoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Kıyık Köyünde tacirlik yapan 33 yaşındaki Kadir Dalkavukoğlu'nun köy girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Savcılığında yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak M.O.'yu gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



M.O.'nun daha öncede jandarma ekiplerince gözaltın alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

