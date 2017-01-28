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Kıyı Emniyeti: Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe...
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Kıyı Emniyeti: Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe...

İstanbul Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisiyle ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır' denildi.

İstanbul Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisiyle ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır" denildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yeril verildi:
"27.01.2017 tarih saat 16.50 civarında İstanbul Ahırkapı demir bölgesinde demirli olan Tanzania bayraklı 8721284 Imo nolu Bereket isimli gemisinin meyillendiği ihbarı üzerine seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen derhal olay bölgesine Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu ve şark römorkörü sevk edilmiştir. Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamış olup, kazazede geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edilmiştir. Kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarlara su girişi olmuş ve gemi yarı batık haline gelmiştir.
Durum derhal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ilgililerine bildirilmiş ve alınan talimat üzerine deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır."


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