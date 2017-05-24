'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!

Tüm dünyayı etkileyecek bir doğal afet olması halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilmiş olan ve 'insanlığın son umudu' olarak anılan 'Kıyamet ambarının' girişine, geçen sonbahardaki aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen buzlardan su sızdı.

Norveç ve Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard buzulları üzerinde 2008'de inşa edilmiş olan ve içinde 500 milyona yakın bitkinin tohumunun saklandığı mahzenin üzerini kaplayan buzul tabakası aşırı sıcaklar nedeniyle eridi.

YENİ ÖNLEMLER ALINACAK

Ancak tohumların sığınağa aktarılmasından sorumlu olan tedarikçi Statsbygg firmasının sözcüsü Hege Njaa Aschim'in söylediğine göre şuan için su tohumlara ulaşmadı ancak en kısa sürede önlem alınması gerektiğini söyledi.

Tam adı 'Svalbard Küresel Tohum Deposu' olan 'Kıyamet Ambarı' (Doomsday Vault) bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edildi. Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde dünyanın dört bir yanından toplanıp getirilmiş 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu köşeli yapı.Üzeri buzullarla kaplı olduğu için elektrikler kesilse dahi içeride 8 dereceyi muhafaza edebileceği söylenen sığınakta tohumların on yıllarca saklanabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE DE TOHUM GÖNDERMİŞTİ

Plataberget Dağı'nın yaklaşık 120 metre içerisinde yer alan mahzene en çok tohum gönderen ülkeler arasında Türkiye 15. sırada yer alıyor.