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Kıyafetlerde 'barış' mesajı
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Kıyafetlerde 'barış' mesajı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması', genç yeteneklerin sektör ile buluşmasına öncülük ediyor. Bu sene 'barış' temasıyla yapılan yarışmada, hayallerindeki tasarımlarla dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması', genç yeteneklerin sektör ile buluşmasına öncülük ediyor. Bu sene 'barış' temasıyla yapılan yarışmada, hayallerindeki tasarımlarla dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

2. Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması, BTSO öncülüğünde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle düzenleniyor. Yarışma ile bebek ve çocuk giyim sektöründe yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, Türkiye'yi uluslararası pazarda temsil edecek ve katma değeri yüksek özgün tasarımların ortaya çıkartılması hedefleniyor. Aynı zamanda yarışmayla, genç yeteneklerin ilgisinin bu alana çekilerek sektörle buluşması hedefleniyor.

Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması'nın bu yıl ki ana teması 'barış' oldu. Yarışmaya, üniversitelerin güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinin lisans ve ön lisans programları ile yüksekokulların tekstil, tekstil mühendisliği, tasarım ve moda ile ilgili bölümlerinin öğrencileri yarışmaya katıldı. Proje başvurularının 23 Aralık'a kadar kabul edildiği organizasyon ile katılımcılardan, 'Barış ve Sevgi'yi çocukların umut ve sevgi dolu dünyasından ilham alarak tasarımlarında anlatılması istendi.

2. Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması'nın jüri toplantısı, BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda gerçekleştirildi. Yarışmanın jürisi ise BTSO Meclis Başkan Vekili Mesut Okyay, Akademisyen Binnaz Meriç Kaplangiray, Moda Tasarımcısı Büşra Azizoğlu, Bebek ve Çocuk Giyim Tasarımcısı Gülin Özen, Akademisyen Nesrin Türkmen, Bebek ve Çocuk Giyim Tasarımcısı Nurcan Sönmez, Bebek ve Çocuk Giyim Tasarımcısı Özlem Üzümcüoğlu ve Akademisyen Sinem Budun Gülas'tan oluştu.

Yarışmada 52 başvuru değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri temaya uygunluğu, özgünlüğü, koleksiyon oluşturabilmesi, üretilebilirliği kriterlerine göre tasarımları değerlendirdi. Değerlendirmelerin ardından 3 farklı kategoride ilk 3'e giren tasarımcılar ile 'En İnovatif Tasarım Ödülü', 10 Ocak'ta Junioshow Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek 'Genç Tasarımcılar Yarışması' ödül töreninde sahiplerini bulacak.
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