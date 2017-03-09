Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kitaplara aşık bir ormancı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kitaplara aşık bir ormancı

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsünde Baş Mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik, 11 yılda 25 kitap yazdı.

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsünde Baş Mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik, 11 yılda 25 kitap yazdı.
Eskişehir Orman Toprak ve Ekolojileri Araştırma Enstitüsünde Baş Mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik'in çıkacak olan 26'ncı kitabı "Anakayaları Tanıma Bilgisi" baskısı aşamasında. İlk kitabı "Yaprak" son kitabı ise "Toprak ve Yağmur" Çelik'in, konularının çoğu çevre, orman ve toprak üzerine. Ancak farklı konularda da kitapları bulunuyor. Çelik, doğduğu Aslanbeyli köyünün de tarihçesini kaleme almış. Kitaplarının hiç birinde fiyat etiketi yok. Başta meslektaşları olmak üzere çevresindeki herkese kitaplarını hediye ediyor. Bugüne kadar toplam 12 bin 500 kitap dağıttı. Ayrıca kütüphanelere ve okullara da kitaplarını gönderiyor.

"AMA EN GÜZELİ DE KENDİNİZE AİT KİTABINIZI ELİNİZE ALDIĞINIZDA HİSSEDİLEN O DUYGU"
Çalıştığı kurumda birçok araştırmaya da imza atan Dr. Nejat Çelik, birçok fakültede de konferanslar veriyor. Çelik, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak da çevre ve orman konularında eğitimler veriyor. 2015 yılından beri de "Orman ve Edebiyat" söyleşileri yapmaya devam ediyor. 1997-2017 arası, 20 yılda 220 farklı yerde 12 bini aşkın kişiye ulaştı.
Kitapların hayatının tam merkezinde yer aldığını söyleyen Dr. Nejat Çelik, okumak ve yazmak üzerine şunları söyledi;
"Hayata gelmenin bir amacı ve anlamı olmalı, her insan da nefes alıp verdiği sürece elinden geldiğince çalışıp çabalamalı, zorluklarla mücadele etmeli. Şu fani dünyadan göçüp giderken de, geride kalıcı eserler bırakmalı ki, ilerleme olsun. Kitap yazmak çileli, sabır isteyen uzun bir iştir. Sorumluluğu da bir o kadar çoktur. Mümkün olduğu kadar az hata yapmanız gerekir. Bunun içinde çok büyük konsantrasyon gerekir. Ama en güzeli de kendinize ait kitabınızı elinize aldığınızda hissedilen o duygu, kitap yazılırken çekilen zorluklar, yerini tatlı bir huzura bırakır. Yıllardır aydın bir birey olma bilinciyle hem okurum hem de yazarım."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Merkel 'Nazi' benzetmesine bozulmuş
Suçluların korkulu rüyaları çocukların dostu oldu
Igor Tudor'a göre kadro yeterli
İzmir'de zehir tacirlerine operasyon
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı
Darbecilere urganlı protesto
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
Metrobüslerde yeni dönem başlıyor
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na referandum dersi!
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na referandum dersi!
Çalışanlar daha fazla izin yapabilirsiniz işte o hesaplama
Çalışanlar daha fazla izin yapabilirsiniz işte o hesaplama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Merkel 'Nazi' benzetmesine bozulmuş
Merkel 'Nazi' benzetmesine bozulmuş
Suçluların korkulu rüyaları çocukların dostu oldu
Suçluların korkulu rüyaları çocukların dostu oldu
Igor Tudor'a göre kadro yeterli
Igor Tudor'a göre kadro yeterli
İzmir'de zehir tacirlerine operasyon
İzmir'de zehir tacirlerine operasyon
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı
Darbecilere urganlı protesto
Darbecilere urganlı protesto
Tüm engellemelere rağmen Belçika'da konuştu
Tüm engellemelere rağmen Belçika'da konuştu
9 terörist daha etkisiz hale getirildi
9 terörist daha etkisiz hale getirildi
OHAL uzayacak mı ?
OHAL uzayacak mı ?
Kıdem tazminatına devlet fonu geliyor
Kıdem tazminatına devlet fonu geliyor
Abdullah Avcı'dan 'Adebayor' açıklaması
Abdullah Avcı'dan 'Adebayor' açıklaması
Bulgaristan'da siyasi partiler Türkleri dışlıyor
Bulgaristan'da siyasi partiler Türkleri dışlıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English