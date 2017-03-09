Kitaplara aşık bir ormancı

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsünde Baş Mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik, 11 yılda 25 kitap yazdı.

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsünde Baş Mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik, 11 yılda 25 kitap yazdı.

Eskişehir Orman Toprak ve Ekolojileri Araştırma Enstitüsünde Baş Mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik'in çıkacak olan 26'ncı kitabı "Anakayaları Tanıma Bilgisi" baskısı aşamasında. İlk kitabı "Yaprak" son kitabı ise "Toprak ve Yağmur" Çelik'in, konularının çoğu çevre, orman ve toprak üzerine. Ancak farklı konularda da kitapları bulunuyor. Çelik, doğduğu Aslanbeyli köyünün de tarihçesini kaleme almış. Kitaplarının hiç birinde fiyat etiketi yok. Başta meslektaşları olmak üzere çevresindeki herkese kitaplarını hediye ediyor. Bugüne kadar toplam 12 bin 500 kitap dağıttı. Ayrıca kütüphanelere ve okullara da kitaplarını gönderiyor.



"AMA EN GÜZELİ DE KENDİNİZE AİT KİTABINIZI ELİNİZE ALDIĞINIZDA HİSSEDİLEN O DUYGU"

Çalıştığı kurumda birçok araştırmaya da imza atan Dr. Nejat Çelik, birçok fakültede de konferanslar veriyor. Çelik, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak da çevre ve orman konularında eğitimler veriyor. 2015 yılından beri de "Orman ve Edebiyat" söyleşileri yapmaya devam ediyor. 1997-2017 arası, 20 yılda 220 farklı yerde 12 bini aşkın kişiye ulaştı.

Kitapların hayatının tam merkezinde yer aldığını söyleyen Dr. Nejat Çelik, okumak ve yazmak üzerine şunları söyledi;

"Hayata gelmenin bir amacı ve anlamı olmalı, her insan da nefes alıp verdiği sürece elinden geldiğince çalışıp çabalamalı, zorluklarla mücadele etmeli. Şu fani dünyadan göçüp giderken de, geride kalıcı eserler bırakmalı ki, ilerleme olsun. Kitap yazmak çileli, sabır isteyen uzun bir iştir. Sorumluluğu da bir o kadar çoktur. Mümkün olduğu kadar az hata yapmanız gerekir. Bunun içinde çok büyük konsantrasyon gerekir. Ama en güzeli de kendinize ait kitabınızı elinize aldığınızda hissedilen o duygu, kitap yazılırken çekilen zorluklar, yerini tatlı bir huzura bırakır. Yıllardır aydın bir birey olma bilinciyle hem okurum hem de yazarım."

