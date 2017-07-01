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Kitap okuyana çay ve kahve bedava
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Kitap okuyana çay ve kahve bedava

Batman'da bir kafe, kentte kitap okumayı teşvik etmek amacıyla, kitap okuyan müşterilerine çay ve kahve ikram ediyor.

Batman'da bir kafe, kentte kitap okumayı teşvik etmek amacıyla, kitap okuyan müşterilerine çay ve kahve ikram ediyor.
Batman'da, valiliğin başlattığı 'Batman her yerde okuyor' projesine gönüllü olarak destek veren bir kafe, kitap okuyan müşterilerine çay ve kahve ikram ediyor. Kafede ücretsiz çay ve kahve içen gençler, sıcaklığın 44 dereceyi bulduğu kentte klimalı bir ortamda kitap okumanın keyfini çıkarıyor. Üniversite adlı kafenin işletmecisi Ramazan Cömert, Batman Valiliğinin 6 ay önce kampanya başlattığını anımsatarak, "Vali Ahmet Deniz bizzat kendisi sosyal medyada paylaşımlar yaparak ve mekanlara gidip kitap dağıtarak bu kampanyayı başlattı. Biz de bu kampanyaya destek vermek için çalışmalar yapıyorduk. Artık havalar ısındı, eskisi gibi insanlar parklarda ve bahçelerde kitap okuyamıyorlar. Biz de sıcaklardan kaçan ve kitap okumak isteyenler için mekanımızı açtık" dedi.

"İNSANLAR ŞAŞIRIYOR"
Kafede belli bir süre kitap okuyan vatandaşlara ücretsiz çay ve kahve verdiklerini anlatan Cömert, "Biz de elimizden geldiğince valiliğin başlattığı kampanyaya destek vermeye çalışıyoruz. Bu kampanyayı yaptığımızda insanlar şaşırıyor. Batman'da bu tür şeyleri beklemiyorlar. Yoğun talep görüyoruz. Bazen talebi karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz ancak elimizden geldiğince bu hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.
Kafede kitap okuyan vatandaşlardan Ayşe Gülçoban ise, her yerde kitap okuma şanslarının olmadığını belirterek, böyle bir çalışma başlatan kafe işletmecisine teşekkür etti.
(Osman Arslan/İHA)

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