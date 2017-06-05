Kitap okurken kurşunların hedefi oldu

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin penceresi önünde kitap okuyan 11 yaşındaki kız çocuğu vurularak yaralandı.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin penceresi önünde kitap okuyan 11 yaşındaki kız çocuğu vurularak yaralandı.

Olay, 3 Haziran 2017 tarihinde Erzurum'un merkez Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane önünde bulunan iki grup arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine av tüfeğiyle ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o sırada apartmanın bodrum katındaki pencerenin önünde oturarak kitap okuyan 11 yaşındaki ilköğretim 5. sınıf öğrencisi M.S.T'ye isabet etti. İki bacağına da saçma isabet eden çocuk yaralandı. Baba Erkan T., hemen kızını otomobille hastaneye kaldırdı. Palandöken Devlet Hastanesinde yapılan operasyonla çocuğun iki bacağına isabet eden 7 saçma çıkarıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonrasında kavgaya karışan şüpheliler düzenlenen operasyonla birer birer yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Ahmet Akbuğa - Doğa Alca / İHA)