Kitabı yırtıldı diye Türkiye'yi ağlatan kız Gaziantepli çıktı

Kitabı yırtılınca 'Ben devletin emanetini nasıl yırtarım' diyerek feryat eden ve internet fenomeni olan 8 yaşındaki Yasemin Kaplan, Gaziantepli çıktı.

Kitabı yırtılınca 'Ben devletin emanetini nasıl yırtarım' diyerek feryat eden ve internet fenomeni olan 8 yaşındaki Yasemin Kaplan, Gaziantepli çıktı.

Kitabı yırtılınca feryat edip sosyal medyada ağlamasıyla fenomen olan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Yasemin Kaplan'ı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ziyaret ederek yeni kitap ve oyuncaklar hediye etti.

Abisi Can ile tartışınca kitabı yırtılan Yasemin Kaplan, "Ben devletin emanetine nasıl ihanet ederim" diye ağlayınca annesi tarafından videoyla kaydederek sosyal medyaya atıldı. Sosyal medyada kısa sürede fenomen olan Yasemin'i Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Şahin ziyaret ederek yeni kitap ve oyuncaklar hediye etti.

Yasemin Kaplan, kardeşiyle tartıştığını, bunun üzerine kitabının yere düşüp yırtıldığını, devletin emanetine zarar verdiği için ağladığını ve kendisini kaybettiğini söyledi.



"YASEMİNLERİN ÇOĞALMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yaseminlerin çoğalmasına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu bilinci çocuklarına aşıladıkları için Yasemin'in ailesini tebrik ediyorum. Bizim Yaseminlerin çoğalmasına ihtiyacımız var. Mesele kitaptan daha çok hem sorumluluk hem burada duyduğu o duygu devletin ona vermiş olmasıdır. Devletin bana verdiği şeye zarar vermeme üzerinedir. Hocaların, okulun ve ailenin bunda çok büyük başarısı var. Bu duyarlılığı bütün Türkiye'de dikkat çekti bizde kendisiyle gurur duyduk" dedi.

"Yasemin'in içten duygusuyla söyledikleri çok anlamlıdır"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya yaseminin içten söyledikleri ve ağlaması hepimizi etkilediğini söyleyerek, "Böyle bir bilinci çocuğuna aşıladıkları için ailesini tebrik ediyorum. Zaten sosyal medyada tıklanmasının nedeni de o içten söyledikleridir. Devletimizin bize emanet ettiği kitabı nasıl yırtarsın, sözü yürekten geldiği için bütün yüreklerde karşılık buldu. Öğrencimize derslerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

(Lider Olgun/İHA)