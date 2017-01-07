07.01.2017 19:23 Kıta şampiyonları karşılaşacak

Altın kemerli Başpehlivan Recep Kara ile Asya Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov karşı karşıya gelecek. Altın kemerli Başpehlivan Recep Kara ile Asya Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov karşı karşıya gelecek.



13-15 Ocak tarihlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye Güreş Federasyonu tarafında yapılan organizasyonda Türkiye genelinden gelen 300 güreşçi iki gün boyunca Türkiye Şampiyonu olmak için minderde ter dökecek. Şampiyonanın son gününde ise Türk ata sporu yağlı güreş ile Japon ata sporu Sumo'nun temsilcileri inanılmaz bir gösteriye imza atacak.



Başpehlivan Kara 190 kiloluk sumo güreşçisi ile güreşecek



Geçtiğimiz yıllarda efsane güreşçi Ahmet Taşçı'nın Kırkpınar er meydanında dünyada ilk kez gerçekleştirdiği gösteri maçından yıllar sonra ikinci kez iki farklı kültürün güreşçileri karşılaşacak. Bir tarafta dört kez Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan altın kemerli Recep Kara diğer tarafta 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov olacak.



Konuyla ilgili konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, dünyada sözü edilen ve konuşulan iki kültürün ikinci defa buluşmasına tanıklık edeceklerine dikkat çekerek, "Japon ve Türk güreşçilerin tekrar buluşmasından ve er meydanına çıkmalarından mutluluk duyuyorum. Bu şekilde yağlı güreşlerimizi de yiğit pehlivanlarımızı da dünyaya açma şansına kavuşuyoruz" dedi.



Kara: "Muhteşem bir güreş olmasını bekliyorum"



Gösteri maçının ata sporu yağlı güreşin tanıtılmasına çok önemli katkı yapacağını anlatan Başpehlivan Recep Kara, sözlerine şöyle devam etti:



"Muhteşem bir güreş olmasını bekliyorum. Daha önce bunu ustamız Ahmet Taşçı yapmıştı. Şimdi ise bize nasip oldu. İnşallah milletimizin temsilcisi olarak elimden geleni yapacağım. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a sumo güreşçisini Er Meydanı'na getirdiği için teşekkür ediyorum. Maç sonunda sadece dostluk kazanacak."

