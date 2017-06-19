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'Kışlalardaki zehirlenme olaylarının üzerine gidilmeli'
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'Kışlalardaki zehirlenme olaylarının üzerine gidilmeli'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, 'Son dönemlerde kışlalarda yaşanan zehirlenme olayları 4 defa tekrarlandı. Bununla ilgili gurup önerisi oldu. Biz bu olayı şiddetle eleştirdik. Üzerine gidilmesi gerektiğini söyledik ve araştırma önergesi için olumlu oy kullandık' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Son dönemlerde kışlalarda yaşanan zehirlenme olayları 4 defa tekrarlandı. Bununla ilgili gurup önerisi oldu. Biz bu olayı şiddetle eleştirdik. Üzerine gidilmesi gerektiğini söyledik ve araştırma önergesi için olumlu oy kullandık" dedi.
MHP Samsun İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Bir alışveriş merkezinin düğün salonunda gerçekleşen iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Dualar eşliğinde devam eden programa mehter takımı da renk kattı. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı anda orucunu açtı.
İftar sonrası konuşma yapan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Ramazan ayının sonlarına geldik. İnşallah ağız tadıyla da bayrama kavuşuruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ben gündeme ilişkin iki konu üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi geçtiğimiz günlerde Mecliste gündeme getirdiğimiz Samsun ile ilgili çok önemli bir proje vardı. Samsun'a medikal, biyomedikal ve tıbbı cihaz üretimi alanında ileri teknolojili enstitünün kurulması yönünde bir önerim vardı. Yani bu Samsun'u uçuracak bir projeydi. Projenin aslında çok da üzerinde çalıştık. Önergeyi verdiğimiz vakit gece vaktiydi. Gündüz de Sayın Sanayi Bakanımıza da ulaştırmıştık. Ancak burada siyaset devreye girdi. Meseleye biraz siyasi bakıldı sanırım ve önergemiz kabul edilmedi. Ama biz bundan sonra ümitliyiz. Burada üzüldüğüm husus şu; bir kısım Samsun milletvekilleri bu konuyla hiç ilgilenmediler. Orada mesela Trabzon ve Zonguldak ile ilgili olarak bu benim söylediğim türden olmasa bile bir endüstri merkezi kurulmasına yönelik önerge kabul edildi. Ben orada sordum. Bizim Samsun milletvekilleri nerede diye. Çünkü Samsun'a ilişkin bir fikir bizden çıkıyor, hiç olmazsa ona destek beklerdik. Onların gündem dediği Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birkaç husustur. Ben füze yapmaktan bahsediyorum, onlar 'at arabası var' diyorlar. Bunu anlatamadık onlara" diye konuştu.

KIŞLALARDAKİ ZEHİRLENME OLAYLARI
Kışlalarda yaşanan zehirlenme olaylarına de değinen Usta, "Son dönemlerde kışlalarda yaşanan zehirlenme olayları 4 defa tekrarlandı. Bununla ilgili grup önerisi oldu. Biz bu olayı şiddetle eleştirdik. Üzerine gidilmesi gerektiğini söyledik ve araştırma önergesi için olumlu oy kullandık. Bununla ilgili sosyal medyada 'MHP neden olumsuz oy kullandı' diye bir takım iftiralar var. Bunu düzeltmek istedim. Böyle bir konuda MHP'nin ne kadar hassas olacağını sizler zaten biliyorsunuz" şeklinde konuştu.
Programa MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve partililer katıldı.
(Şahin Binici /İHA)

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