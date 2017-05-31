'Kısıtlamaların artıkları da kaldırıldı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasına yönelik olarak 'Kısıtlamaların artıklarının da kaldırıldığı ifade ediliyor' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasına yönelik olarak "Kısıtlamaların artıklarının da kaldırıldığı ifade ediliyor" dedi.

Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nun değerlendirildiği 'Türkiye'de İş Ortamı' toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.



"KISITLAMALARIN ARTIKLARININ DA KALDIRILDIĞI İFADE EDİLİYOR"

Toplantının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasına yönelik olarak sorulan soruya Bakan Tüfenkci, "Zaten özellikle son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle uçak kazasından bu yana Rusya tarafından uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştı. Daha sonraki görüşmeler neticesinde bu kısıtlamaların artıklarının da kaldırıldığı ifade ediliyor. Rusya Türkiye'nin önemli ticari partnerlerinden bir tanesi. Yine iki ülkenin devlet başkanları tarafından konulmuş hedefler var. Bu hedefleri yakalayabilmemiz için bu kısıtlamaların kaldırılması gerekir. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerekir. Türkiye adımlarını atmıştır. Rusya da sevindirici bir şekilde bu adımları attığını ve kaldırdığını görüyoruz. Bir ivme yaşanıyor. Zaten baktığımız zaman özellikle 2017'nin başından itibaren Rusya'ya yapmış olduğumuz ihracatların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ivmeyi ihracat rakamlarında da görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

(Ali Canberk Özbuğutu /İHA)