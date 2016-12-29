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Kışın spor yaralanmalarına dikkat!
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Kışın spor yaralanmalarına dikkat!

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Spor Hekimi Uzm. Dr. Fatma Ebru Koku, soğuk havalarda spor yaralanmalarından korunmak için ısınma süresinin daha uzun tutulması ve daha yavaş hareketlerle yapılması gerektiğini söyledi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Spor Hekimi Uzm. Dr. Fatma Ebru Koku, soğuk havalarda spor yaralanmalarından korunmak için ısınma süresinin daha uzun tutulması ve daha yavaş hareketlerle yapılması gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Fatma Ebru Koku, "Spor yaralanmalarından korunmak için ısınmak bizim için önemli, egzersiz yaparken soğuk havalarda ısınma süresini daha yavaş ve uzun tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Spor Hekimi Uzm. Dr. Koku soğuk havalarda egzersiz yaparken bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Evden çıkmadan önce mutlaka hava koşullarını kontrol etmemiz gerekir. Hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altında ise rüzgar şiddeti yüksekse dışarıda egzersiz yapmamak gereklidir. Yine kronik kalp hastalığı olanlar, astım hastalığı olanlar, soğuk havalarda dışarıda değil kapalı alanlarda egzersiz yapmayı tercih etmeliler. Çünkü kuru hava astım atağını tetikleyebilir, aşırı soğuk, kalp damarlarında daralma olacağından anjin atağını tetikleyebilir. Çok küçük çocuklarında soğuk havalarda dışarıda spor yapmaları önerilmez" dedi.

"Kıyafetler 3 kat olmalı"

Soğuk havalarda spor yaparken kıyafetlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Koku, "Genelde tek bir kalın kat yerine 3 kat giyinmeyi öneriyoruz. İlk kat, sentetik bir materyalden oluşan ince bir içlik olmalıdır. Genelde dışarıda spor yapanlar yün ya da pamuklu içlikler tercih ediyor, bu doğru bir tercih değildir. yün ya da pamuklu kıyafet teri tutacağı için cildimize temasını artırır. İkinci kat ise yün ya da polar üst olmalı, üçüncü katta ise su geçirmeyen hava alabilen yağmurluk ya da rüzgarlık olabilir. Kullandığımız ayakkabılar önemli kışın yarım numara daha büyük tercih etmemiz gerekir, kalın çoraplar giyeceğimizden dolayı. Islandıysa ayakkabımız, ertesi gün mutlaka kuru ayakkabı tercih edilmelidir. Çünkü ıslanan ayakkabıların şok emici özelliği azalabilir, ayaklarımız daha fazla neme maruz kalır, bu da bizim sakatlanma riskimizi artırır" ifadelerini kullandı.

"Soğuk ısırığı riski artar"

Yine el, burun, kulak gibi soğuktan daha çok etkilenen organların da egzersiz sırasında korunması gerektiğini ifade eden Dr. koku, "Eldiven, bere ya da kulaklık, atkı, boyunluk gibi malzemeler mutlaka kullanılmalıdır. Yoksa soğuk ısırığı riski artar. Şehir içinde spor yaparken de hipotermi riski de olabilir. Eğer spor yaparken aşırı titreme denge koordinasyon kaybı, şuurda bulanma, konuşma bozukluğu gibi sentomlar varsa hipotermi riski taşıdığını bilmeliyiz. O kişinin soğuk ortamdan hemen uzaklaştırılmasına yardımcı olmamız gerekir" diye konuştu.
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