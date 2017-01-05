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Kışın olmazsa olmazı kaşar, kaz ve bala yoğun ilgi
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Kışın olmazsa olmazı kaşar, kaz ve bala yoğun ilgi

Uzun yıllardan beri Kars'ta Grevyer, kaşar, bal, çeçil peynir, kaz ve erişte satışı yapan Onur Çelik, kış ayıyla birlikte özellikle kent dışına yapılan satışlarda artış olduğunu belirtti.

Uzun yıllardan beri Kars'ta Grevyer, kaşar, bal, çeçil peynir, kaz ve erişte satışı yapan Onur Çelik, kış ayıyla birlikte özellikle kent dışına yapılan satışlarda artış olduğunu belirtti.

Atatürk Caddesi üzerinde işyeri bulunan Onur Çelik, Harakani bal ve kaşar satışlarını genelde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere kargoyla gönderdiklerini kaydetti.

Çelik, Siparişlerimiz oluyor. Genelde zaten şehir dışına gönderiyoruz. Şehir dışında yaşayan hemşerilerimiz istiyor. Dışarıdaki meraklılar çok istiyor işte eriştesi olsun, kaşarı olsun, balı olsun, kaza olsun bu aralar rağbet var" dedi.

Kars Sofralarının kış ayında olmazsa olmazı eriştenin de yoğun ilgili gördüğünü ifade eden Onur Çelik, "Erişte gönderiyoruz tabi müşterilerimize, genelde şehir dışına baya gönderiyoruz. Kaşarlarımızın fiyatları uygun ondan dolayı yerinde almak istiyorlar. Şehir dışında olan müşterilerimiz, fiyatlarımız çok uygun. İyi yani, fiyatlar baya uygun" diye konuştu.

Kars dışında bulunan derneklerin bu aralar kaz etine yoğun talep gösterdiklerine dikkat çeken Çelik, "Kaz siparişleri çok yoğun. Zaten mevsimi bir ay, bir buçuk ay daha böyle gider. Öyle tahmin ediyorum. Derneklerden çok istiyorlar kazları, şehir dışındaki hemşerilerimiz özlemini bir nevi böyle gideriyorlar. Bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kapılarına kadar gönderiyoruz" şeklinde konuştu.
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